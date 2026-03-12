CON EVA SORIANO Y NACHO GARCÍA

Cuerpos especiales | Con Justin Quiles y Lenny Tavárez - jueves 12 de marzo de 2026

Lo de hoy en 'Cuerpos especiales' es un verdadero PROGRAMÓN. Por fin, el equipo entrega el bote histórico de 'Pilla la cita y gana la guita' con 18.000 euros, dinerito que va directo para Gustavo. Les ha prometido a Eva Soriano y Nacho García que se cortará el pelo... y esperamos que lo cumpla. Además, Jorge Yorya y Santos Solano traen sus secciones habituales y los reguetoneros Justin Quiles y Lenny Tavárez presentan su álbum conjunto.