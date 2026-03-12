Polémica por la rebaja de precios en las entradas de Kanye West para su concierto en Madrid

Kanye West, ahora conocido como Ye, celebrará un único concierto en España el 20 de julio de 2026 en el Estadio Metropolitano de Madrid. Las entradas ya están a la venta, pero el proceso de compra ha generado una gran polémica en redes sociales por la bajada repentina de precios.

El martes 10 de marzo comenzó la venta privada exclusiva para los usuarios registrados en el formulario. Durante esta preventa, salieron a la luz los costes de las entradas: por ejemplo, el precio de la grada alta nivel 2 partía de los 225 euros, mientras la graba baja iba desde los 295 euros.

Sin embargo, estas cifras han bajado sin previo aviso en la venta general, que ha comenzado este jueves 12 de marzo a través de este enlace. Durante este proceso de compra, el precio de la grada alta nivel 2 parte de los 150 euros, 75 menos respecto a la preventa. Por su parte, la graba baja va desde los 185 euros, 110 menos.

Esto ha despertado la desconfianza de los usuarios en redes sociales. Mientras los usuarios especulan sobre una "estafa masiva", la organización no se ha pronunciado públicamente al respecto. Sin embargo, cabe destacar que el concierto es oficial, pues los usuarios registrados a la newsletter de Kanye West recibieron información al respecto.

Precios en la preventa

Grada alta nivel 3 - desde 190 euros

Grada alta nivel 2 - desde 225 euros

Grada alta nivel 1 - desde 250 euros

Grada media - desde 275 euros

Grada baja - desde 295 euros

VIP - desde 400 euros

Precios en la venta general, más baratos