Gustavo gana 18.000 euros en 'Cuerpos especiales' y promete raparse el pelo

Eva Soriano, Nacho García y todo el equipo de Cuerpos especiales estaba de los nervios por entregar el mayor bote histórico de Pilla la cita y gana la guita. Hasta ahora, el récord eran 11.500 euros... PERO ¡GUSTAVO SE HA LLEVADO 18.000!

Desde Tenerife, nuestro oyente ha conseguido entrar al concurso acertando la pregunta planteada: "¿Qué nombre comparten las chicas del MIR a las que entrevistamos ayer?". Escuchar Cuerpos especiales tiene premio, y Gustavo es un oyente fiel que ha sabido responder al decir "María". Y, antes de empezar el concurso, dijo: "Si me lo llevo, me rapo y subo la historia"...

El canario ha conseguir acertar las tres citas, modificadas por el guionista Roberto Rahona con la voz de Shin-chan. Tras escuchar la última —"Uooo, ¿qué pasa, alitas transparentes, te pego un zumbido?"—, Gustavo se decantó por Nacho García... ¡Y ACERTÓ!

Gustavo, que nunca había ganado nada, se lleva 18.000 euros y un bonito rapado de cabeza, pues asegura que cumplirá su promesa y compartirá el resultado en Insatgram. Aparte de la peluquería, nuestro oyente también se gastará el dinero en "pagar cositas" y en "hacer una compra en el súper" con esos alimentos prohibitivos por su precio.

Cómo participar en 'Pilla la cita y gana la guita'

De lunes a viernes, los oyentes más fieles y madrugadores del programa podrán participar en este concurso, que ha llegado a repartir un bote de hasta 18.000 euros. La mecánica para participar es muy sencilla. Hacia las ocho de la mañana, los presentadores plantearán una pregunta sobre el programa del día anterior y a la vez darán un número que corresponderá con la posición de la respuesta que será seleccionada para la fase 2.

Inmediatamente después, la pregunta será publicada en Instagram Stories y el primer oyente que conteste correctamente en esa posición entrará a concursar en directo.

Una vez en antena, Eva, Nacho y Lala le plantearán un test con tres pruebas que deberá acertar para llevarse el premio. Si no lo hace, el dinerito se acumula y el bote suma 500 euros.