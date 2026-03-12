Eva Soriano manda un aviso a los hombres infieles: "No seas comadreja, que tienes pareja"

Ya basta de poner los cuernos. Ese es el alegato de Eva Soriano en la nueva edición de Eva le grita a una nube, la sección más ruidosa de Cuerpos especiales. La presentadora alerta a los oyentes del morning de Europa FM que "mucha gente está inmersa en una estafa continua, una estafa bastante tocha, una situación que debería ser considerada de un delito: delito de suplantación de soltería".

Eva critica que mucha gente hace la performance de estar soltera cuando, en realidad, tiene una familia esperándole en casa. "Crees que estás hablando con alguien que está soltero y... Es como el programa de Mask Singer: estás ahí, en plan: '¡Quítatela, quítatela!', se lo quita y pum, está casado".

"Si estás flirteando con alguien y tienes pareja, es fishing: estás estafando, cariño"

Y no, los niños que aparecen en el feed de su Instagram no son sus sobrinos, son sus hijos. "Sus sobrinos... que llevan empadronados en tu casa mil años", bromea. "No puede ser que tú ya tengas al actor principal de tu serie y sigas haciendo el casting. ¿Qué es esto, Juego de Tronos? No se te ha muerto la mujer, que está en su casa trabajando y tú diciendo: '¿Me pasas una foto con ese sujetador tan bonito que tienes?'. Cállate, que eres un guarro".

La tarea se sencilla: "Si no estás soltero, no calientes. ¿Eres una persona que te gusta estar en el mercado? Perfecto, deja a tu pareja y sal fuera. ¡Si te estamos esperando! Ahí te vas a dar cuenta de lo que hay, ahí sí que vas a querer volver a tu casa. Pero no, prefieres estar calentito en la cama y calentito mandando fuegitos en Instagram". Al final, todo se resume en una frase: "No seas comadreja, que tienes pareja".