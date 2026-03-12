Leire Martínez, nueva artista en el Local de Ensayo Europa FM

Leire Martínez tiene la agenda llena. Aquella Niña Tour la llevará por toda España y parte de Latinoamérica de aquí a final de septiembre, pero antes de zambullirse de lleno en la gira —que arrancó el 22 de febrero en Madrid— le dará los últimos retoques en el Local de Ensayo Europa FM.

La cantante donostiarra no quiere perderse esta experiencia, que ya han vivido artistas como Dani Martín,Pablo Alborán o Amaral, y estará con un privilegiado grupo de oyentes de Europa FM el jueves 26 de marzo en la ya mítica sala madrileña. El plan perfecto para darle el pistoletazo de salida a las vacaciones de Semana Santa.

En plena presentación de su disco Historias de aquella niña, Leire Martínez nos contará cómo está siendo el inicio de la gira —el viernes 13 actúa en el Festival Polar Sound y el domingo 15 en la Sala Razzmatazz de Barcelona—, hablará de la respuesta de los fans a este debut en solitario y nos mostrará los arreglos que ha hecho a las canciones de La Oreja De Van Gogh para incluirlas en esta nueva aventura.

Será una tarde de charla y música donde puede pasar de todo, desde escuchar versiones de canciones de otros artistas como pasó en las visitas de Nil Moliner o Marlena a primeras versiones de grandes éxitos como la que nos enseñó Álvaro de Luna o nanas como la que acabamos cantando con Antonio Orozco.

¡Y ahora viene lo importante! ¿Cómo conseguir invitaciones para unirse ver a Leire Martínez en el Local de Ensayo Europa FM? Te avanzamos que vas a tener que seguir muy atento la radio y enchufarla muy alto porque pronto desvelaremos qué día arranca el concurso para hacerte con una doble. No te despistes, merecerá la pena.