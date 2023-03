Con Eva Soriano e Iggy Rubín

Cuerpos especiales - Martes 21 de marzo de 2023

Eva Soriano e Iggy Rubín han charlado este martes con Irati Idiakez, primera medalla de oro en la historia del Snowboard paralímpico español sobre su éxito en los recientes Campeonatos del Mundo. Santos Solano ha estado en el estudio de Cuerpos especiales hablando de qué es el sentido de pertenencia a un grupo y por qué es importante, y los chicos de La Ruina se han conectado desde Barcelona para comentar una buena selección de frases out of context. En la batalla final del juego 'tiene o no tiene carnet' han enfrentado a Eva e Iggy, que han mojado sobre la situación de tres famosos.