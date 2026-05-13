Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Rubén Pozo - miércoles, 13 de mayo de 2026

Rubén Pozo habla con Eva Soriano y Nacho García de su concierto en las fiestas de San Isidro, Dani Piqueras repasa las mejores canciones de Homer Simpson y Jorge Yorya se adelanta al verano para hablar por la lucha que se emprende en la playa por el sitio de la toalla y tumbona. Además, Nacho García comenta las revistas del corazón y Carmen Romero imagina cómo fue la reunión de la que salió el ASMR.