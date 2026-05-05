Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Chicote - martes 5 de mayo de 2026

Alberto Chicote presenta su nuevo programa, Servicio secreto by Chicote; Jorge Yorya analiza los looks de la Gala MET y Espido Freire compara Los doce trabajos de Hércules con las pruebas a las que se somete Andrea en El Diablo Se Viste de Prada. Además, La Patrulla Chiquilla nos da las claves para decorar nuestros cuadernos y que queden rechulos y Dani Piqueras trae una sección de canciones interpretadas por mosquitos.