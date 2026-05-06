Con Eva Soriano y Nacho Garcia

Cuerpos especiales | Con Shinova - miércoles, 6 de mayo de 2026

Shinova presenta su EP La Tormenta Perfecta y habla de su próxima gira; Jorge Yorya repasa la historia de Kojran, el streamer peruano que emite contenido en el setup más humilde del mundo, y Carmen Romero imagina cómo fue la reunión que dio a la luz al brunch. Además, Eva y Nacho comentan las revistas del corazón y hablan con Carlos Jiménez, el mejor jugador de España (y el mundo) de esgrima con sable láser.