Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Zahara - lunes, 15 de junio de 2026

Eva Soriano y Nacho García se trasladan a San Sebastián de los Reyes para recibir a Zaraha y charlar con ella de su recién lanzada Marimacho. Jorge Yorya repasa los hijos de Arnold Schwarzenegger. ¿Cuál se habrá convertido en el heredero de su legado? Y Arturo Paniagua comenta el próximo lanzamiento de Madonna, su disco que llega el 3 de julio. Además Javi Sánchez repasa los lanzamientos musicales de la semana y en la mesa de debate se discute cómo comer paella. ¿Con cuchara o tenedor?