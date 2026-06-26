¿A qué pueblo le das el premio de la semana en Pueblos especiales?
¡Llega el momento de votar! Cinco localidades compiten esta semana por convertirse en la ganadora de Pueblos especiales y todas van sobradas de razones para ganar. ¿Cuál se merece la victoria? Elige entre Coscojuela de Fantova, Aitona, Cúllar Vega, Utiel y Setenil de las Bodegas y descubre al ganador el lunes 29 de junio.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
En Cuerpos especiales siguen buscando los pueblos más especiales de España y esta semana cinco localidades compiten por hacerse con el título.
Todas van sobradas de razones para ganar pero solo una puede hacerlo y colarse en la selección rural de Europa FM sumándose a pueblos como Castronuño (Valladolid), Hita (Guadalajara) o Peloche (Badajoz), últimas ganadoras de Pueblos especiales.
Coscojuela de Fantova (Huesca) fue sede del Mundial de Parchís durante más de diez años y ahora saca pecho para conquistar a nuestros oyentes. Aitona (Lleida) es famosa por la floración del melocotonero en marzo. Cúllar Vega (Granada) recibe visitantes cada Semana Santa para presenciar la procesión de los petardos del Domingo de Resurrección. Utiel (Valencia) organiza cada año el festival Noche de las Velas de Utiel y Setenil de las Bodegas (Cádiz) presume de estar construido bajo una roca.
¿Cuál merece ganar? ¿A qué pueblo le darías el título del más molón de la semana y qué embajador debe llevarse a casa el kit de Cuerpos especiales?
Vota en nuestra encuesta y descubre al ganador de la semana el lunes 29 de junio. ¡Y no te olvides, si tú también quieres presumir del pueblo, manda un mensaje al 619 441 746 y cuéntanos por qué merece entrar en la lista de los más molones de España!
¿A qué pueblo le das el premio de la semana en Pueblos especiales?
- 1
Utiel (Valencia)
Población - alrededor de 12.000 habitantes | Reclamo -Utiel a la luz de las velas | Otras cosas típicas - el Santuario de Nuestra Señora del Remedio, la gastronomía local y su reconocido vino de la DO Utiel-Requena.
- 2
Aitona (Lleida)
Población - 2.500 habitantes | Reclamo - la floración del melocotonero en marzo | Otras cosas típicas - el apadrinamiento de un melocotonero en primavera para recoger frutos en verano y las fiestas de verano con paella popular y sardinada.
- 3
Setenil de las Bodegas (Cádiz)
Población - 2.600 habitantes | Reclamo - su construcción bajo una roca | Otras cosas típicas - el aceite de oliva, los nombres de las calles (la Cueva de la Sombra y la Cueval del Sol) y la Semana Santa, declarada de Interés turístico nacional
- 4
Coscojuela de Fantova (Huesca)
Población - 20 habitantes | Reclamo - el festival de parchís, que se celebró desde 1999 a 2012 | Otras cosas típicas - la iglesia del pueblo, la ermita de la Virgen del Socoro, la última hora de la tarde/primera de la noche en verano y el gentilicio (albaricos), que hace referencia al nombre de un pájaro.
- 5
Cúllar Vega (Granada)
Población - alrededor de 8.000 habitantes | Reclamo - la procesión de los petardos del Domingo de Resurrección | Otras cosas típicas - las rencillas con La Gabia, la iglesia y la gastronomía con muy buenas tapas.