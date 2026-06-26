¿A qué pueblo le das el premio de la semana en Pueblos especiales? | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

En Cuerpos especiales siguen buscando los pueblos más especiales de España y esta semana cinco localidades compiten por hacerse con el título.

Todas van sobradas de razones para ganar pero solo una puede hacerlo y colarse en la selección rural de Europa FM sumándose a pueblos como Castronuño (Valladolid), Hita (Guadalajara) o Peloche (Badajoz), últimas ganadoras de Pueblos especiales.

Coscojuela de Fantova (Huesca) fue sede del Mundial de Parchís durante más de diez años y ahora saca pecho para conquistar a nuestros oyentes. Aitona (Lleida) es famosa por la floración del melocotonero en marzo. Cúllar Vega (Granada) recibe visitantes cada Semana Santa para presenciar la procesión de los petardos del Domingo de Resurrección. Utiel (Valencia) organiza cada año el festival Noche de las Velas de Utiel y Setenil de las Bodegas (Cádiz) presume de estar construido bajo una roca.

¿Cuál merece ganar? ¿A qué pueblo le darías el título del más molón de la semana y qué embajador debe llevarse a casa el kit de Cuerpos especiales?

Vota en nuestra encuesta y descubre al ganador de la semana el lunes 29 de junio. ¡Y no te olvides, si tú también quieres presumir del pueblo, manda un mensaje al 619 441 746 y cuéntanos por qué merece entrar en la lista de los más molones de España!