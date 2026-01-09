La lista de ganadores de los pueblos más molones de España de 'Cuerpos especiales'

Cuerpos especiales habla a diario con el representante de un pueblo de lo más molón, y cada semana son los oyentes quienes votan por su favorito. Recopilamos el podio hasta el momento de los mejores Pueblos especiales .

¡Los pueblos más molones llegan cada semana a Cuerpos especiales! Los oyentes del anti-morning show votan por su pueblo favorito de todas las propuestas, y entre ellos se alza un merecido ganador de Pueblos especiales.

Que si sus fiestas, su patrimonio histórico, su gastronomía, las curiosidades que los hacen únicos... Todo lo que diferencia a un pueblo de otro suma para que se convierta en el mejor de cada semana. Y, por supuesto, el representante que habla en directo con Eva Soriano, Nacho García y Lala Chus tiene una gran responsabilidad en 'vender' de maravilla su tierra.

Recopilamos los Pueblos Especiales que han ganado hasta el momento. ¿Cuál es tu favorito?

Cortes (Navarra)

Con una población de 3.200 habitantes y un castillo medieval con un enorme parque en el que todos los años se hace un Belén viviente, el pueblo destaca también por el yacimiento de la Edad de Hierro, la verdura, las culecas y el museo de huevos de avestruz pintados.

La localidad se alzó con el primer puesto frente a Granja de Rocamora (Alicante), Campillo de Altobuey (Cuenca), Santillán del Agua (Burgos) y Estadilla (Huesca).

Almedinilla (Córdoba)

Las cenas romanas que se organizan cada año al llegar el 15 de agosto es lo más especial de esta localidad. Este pueblo cordobés tiene también yacimientos romanos, un poblado íbero, paisajes espectaculares, pan de higo y remojón de naranja, un plato típico que hizo que a Eva y Nacho les explotase la cabeza.

Obtuvo la primera posición ante Vallbona de les Monges (Lleida), Tarazona de la Mancha (Albacete), Magaluz (Mallorca) y Callao Salvaje (Tenerife).

Cuevas del Valle (Ávila)

De Cuevas del Valle nos quedamos con sus calles de piedra, rutas de senderismo en el Valle del Tiétar y una calzada romana transitable así como sus fiestas, que se celebran en julio y en las que participan más de 10 peñas.

Esta población obtuvo el oro frente a Bédar (Almería), Valencia de Alcántara (Cáceres) y Zafra de Záncara (Cuenca).

Pozuelo de Vidriales (Zamora)

Su gran reclamo es el tesoro de arrabalde, que se encontró allí hace unos años. Y entre otros cosas típicas se cuela el local social, la iglesia de 1773 que no se terminó de construir y las jornadas micológicas.

Esta localidad se impuso ante Mieza de la Ribera (Salamanca), Puebla de Montalbán (Toledo), San Ciprián (Lugo) y Freila (Granada).