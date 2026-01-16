Vota por tu favorito y elige al ganador de la semana de 'Pueblos especiales'
Cogemos la maleta para salir de viaje y visitar los pueblos más molones de España. Esta semana cinco localidades se han propuesto como candidatas en Pueblos especiales y solo una puede llevarse el premio. ¿Cuál debe ganar? ¡Vota ya por tu favorita! El lunes 19 descubriremos la ganadora y daremos inicio a una nueva semana de concurso de Cuerpos especiales.
Tras la victoria de Villaseco de los Gamitos, cinco nuevas localidades compiten por convertirse en la ganadora de la sexta semana de Pueblos especiales.
El concurso de Cuerpos especiales para encontrar los pueblos más molones de España nos lleva de viaje por el norte, centro y sur peninsular. En concreto, a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cantabria.
Los candidatos de la semana son Huéscar (Granada), Villaherreros (Palencia), Ontur (Albacete),Santa Gadea del Cid (Burgos) y la región de Valderredible (Cantabria), que han tenido unos embajadores de lujo con discursos muy convincentes. Cuesta decidirse por uno, pero esta labor no nos toca a nosotros. ¡Eres tú el que tienes que votar por el ganador de la semana!
El plazo para hacerlo arranca este viernes 16 de enero y se cierra el lunes 19 a las 07:00 horas. Ese día conoceremos el nombre del pueblo ganador y al oyente de Cuerpos especiales que se lleve el kit del programa y abriremos también una nueva semana de concurso. ¡Ya sabes que si quieres participar y demostrar que tu pueblo es el más molón, solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746!
Ahora lo que toca es votar. ¿Qué te ha convencido más? ¿La pancetada de Villaherreros? ¿Las piscinas naturales de Huéscar? ¿Las muñecas articuladas de Ontur? ¿El viaje al pasado de Santa Gadea del Cid? ¿O el arte rupestre de la zona de Valderredible? Puntúa a los candidatos y añade un pueblo más a la lista de las localidades más molonas de España.
Valderredible (Cantabria)
Población - 1.000 habitantes | Reclamo - Arquitectura y arte rupestre, tiene la mayor concentración de arte rupestre de España | Otras cosas típicas - la tranquilidad, el equilibrio y armonía de sus paísajes, está a una hora de Santander y Burgos, en general se conocen todos los vecinos y, al ser una región formada por 52 municipios, cada mes hay una fiesta (o más).
Villaherreros (Palencia)
Población - 200 habitantes | Reclamo - la pancetada y la fiesta de las bodegas | Otras cosas típicas - el buen ambiente que hay entre todos los vecinos; el agua potable, que llegó hace 10 años y lo celebran cada año con una paella, y su posición estratégica, que lo convierte en uno de los mejores puntos de España para ver el eclipse de sol del 12 de agosto.
Santa Gadea del Cid (Burgos)
Población - 180 habitantes | Reclamo - tiene más historia que Wikipedia, todo es patrimonio cultural | Otras cosas típicas - el castillo, las calles empedradas, una iglesia principal de San Pedro, sus tres artesanos, la gastronomía con lechazo y morcilla y las fiestas de San Pedro, Santa Águeda y la de Acción de Gracias. ¡Y su poblado pitufo!
Huéscar (Granada)
Población - 7.000 habitantes | Reclamo - piscinas naturales y una de las 10 montañas más altas de la Península | Otras cosas típicas - las santas Alodía y Nunilón que comparten con el pueblo de al lado, La Puebla de Don Fadrique, que se entregan cada seis meses en una romería festiva, el peregrinaje a la Virgen de la Cabeza, la guerra más larga de la historia contra otro pueblo fue de Huéscar contra Dinamarca, duró 172 años, y y sus tapas tradicionales de Granada.
Ontur (Albacete)
Población - 1.976 habitantes | Reclamo - Famoso por unas muñecas articuladas que se encontraron de la época romana | Otras cosas típicas - Tienen un castillo y fiestas de invierno y verano