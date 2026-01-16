Vota por tu favorito y elige al ganador de la semana de 'Pueblos especiales' | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Tras la victoria de Villaseco de los Gamitos, cinco nuevas localidades compiten por convertirse en la ganadora de la sexta semana de Pueblos especiales.

El concurso de Cuerpos especiales para encontrar los pueblos más molones de España nos lleva de viaje por el norte, centro y sur peninsular. En concreto, a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cantabria.

Los candidatos de la semana son Huéscar (Granada), Villaherreros (Palencia), Ontur (Albacete),Santa Gadea del Cid (Burgos) y la región de Valderredible (Cantabria), que han tenido unos embajadores de lujo con discursos muy convincentes. Cuesta decidirse por uno, pero esta labor no nos toca a nosotros. ¡Eres tú el que tienes que votar por el ganador de la semana!

El plazo para hacerlo arranca este viernes 16 de enero y se cierra el lunes 19 a las 07:00 horas. Ese día conoceremos el nombre del pueblo ganador y al oyente de Cuerpos especiales que se lleve el kit del programa y abriremos también una nueva semana de concurso. ¡Ya sabes que si quieres participar y demostrar que tu pueblo es el más molón, solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746!

Ahora lo que toca es votar. ¿Qué te ha convencido más? ¿La pancetada de Villaherreros? ¿Las piscinas naturales de Huéscar? ¿Las muñecas articuladas de Ontur? ¿El viaje al pasado de Santa Gadea del Cid? ¿O el arte rupestre de la zona de Valderredible? Puntúa a los candidatos y añade un pueblo más a la lista de las localidades más molonas de España.