¿Qué pueblo merece la victoria esta semana en 'Cuerpos especiales'?

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Los viernes toca votar en Cuerpos especiales, toca elegir al pueblo ganador de la semana en la encuesta de Pueblos especiales.

En esta ocasión tres candidatos se presentan para hacerse con el título —y colarse en la selección rural de Europa FM— y, de paso, que su embajador se lleve el kit del programa a casa.

¿Cuál debe ganar esta vez? ¿Hinojal, Campo de Criptana o San Martín de Rubiales?

Vota por tu favorito en la siguiente encuesta y dinos si te quedas con la pasión por las fiestas de Hinojal (Cáceres), los molinos de Campo de Criptana (Ciudad Real) o las bodegas de San Martín de Rubiales (Burgos).

Tienes para votar hasta el lunes 19 de octubre a las 07:00 horas. No te lo pienses mucho y elige tu favorito. Ese día conoceremos al ganador de la semana y abriremos una nueva semana de concurso. Si quieres que tu pueblo participe, manda un un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.