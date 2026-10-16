¿Qué pueblo merece la victoria esta semana en 'Cuerpos especiales'?
¡Llegó el momento de votar en Pueblos especiales! ¿A qué candidato le das la victoria esta semana? Elige entre los tres aspirantes y descubre al ganador el lunes 19 de octubre.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
La lista de ganadores de los pueblos más molones de España de 'Cuerpos especiales'
Los viernes toca votar en Cuerpos especiales, toca elegir al pueblo ganador de la semana en la encuesta de Pueblos especiales.
En esta ocasión tres candidatos se presentan para hacerse con el título —y colarse en la selección rural de Europa FM— y, de paso, que su embajador se lleve el kit del programa a casa.
¿Cuál debe ganar esta vez? ¿Hinojal, Campo de Criptana o San Martín de Rubiales?
Vota por tu favorito en la siguiente encuesta y dinos si te quedas con la pasión por las fiestas de Hinojal (Cáceres), los molinos de Campo de Criptana (Ciudad Real) o las bodegas de San Martín de Rubiales (Burgos).
Tienes para votar hasta el lunes 19 de octubre a las 07:00 horas. No te lo pienses mucho y elige tu favorito. Ese día conoceremos al ganador de la semana y abriremos una nueva semana de concurso. Si quieres que tu pueblo participe, manda un un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.
¿Qué pueblo merece la victoria esta semana en 'Cuerpos especiales'?
- 1
Hinojal (Cáceres)
Población - 170 habitantes | Reclamo - las fiestas a San Sebastián, la Virgen de Las Candelas, Santo Toribio, San Berto y el carboteo por el día de Todos los Santos | Otras cosas típicas - el bar jugón de verano (el sexto del pueblo) | Gentilicio - hinojaliego e hinojaliega
- 2
San Martín de Rubiales (Burgos)
Población - 100 habitantes | Reclamo - las bodegas y lagares | Otras cosas típicas - el puente del año 1200, las visitas culturales y la piedra que queda del monasterio que trasladaron a Miami | Gentilicio - sanmartinense
- 3
Campo de Criptana (Ciudad Real)
Población - 13.000 habitantes | Reclamo - los molinos de El Quijote | Otras cosas típicas - el pozo de la Nieve de Villajos, los atardeceres en la sierra de los molinos, la ermita de la Virgen de Criptana la laguna salada con salinidad similar al Mar Muerto, las gachas y las fiestas, destacando la Fiesta Ye-Yé | Gentilicio - criptanense