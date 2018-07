Xavi Martínez, Hombre GQ de la semana

Pocos le ponen cara pero Xavi Martínez ([[LINK:INTERNO|||https://twitter.com/#!/xavimartinez">@xavimartinez) puede presumir de tener una de las voces más reconocibles de la radio joven española. De lunes a viernes conduce de 21:00 a 23:00 junto a Euroclub, uno de los buques insignia de Europa FM y referencia entre los programas de la parrilla nacional por su calidad de reputado music hunter. Además, puede presumir de ser la cabeza visible del club musical más importante del país, o eso anunican cada noche a bombo y platillo.



Pese a estar detrás de un micrófono, Xavi no descuida su imagen: las americanas y las camisas son un básico para él y tiene al agente 007 como referente. Si le preguntamos por las nuevas tecnologías, se declara un adicto a Twitter, donde mantiene un contacto directo con todos sus followers. Y, pese a ser un presentador de un programa de "música ligera", nos sorprende confesando su afición por leer a Nietzsche. ¿Cómo hace para pasar de un libro del filósofo alemán a entrevistar a Michel Teló? ¿Qué más esconde Xavi Martínez?



1.- Imprescindibles en tu armario

Americanas y camisas.



2.- Un complemento

Los relojes.



3.- Sigues alguna rutina de imagen

Considero básico sentirme bien conmigo mismo, influye directamente en tener una buena imagen.



4.- Un referente de estilo

James Bond.



5.- Tu icono femenino

Keira Knightley.



6.- Gadget sin el que no podrías vivir

¡No sin mi iPhone!



7.- ¿Utilizas redes sociales?

Constantemente. Facebook y sobre todo Twitter, estoy muy enganchado.



8.- Una escapada de fin de semana

Cualquier sitio con gente que te hace sentir bien, se convierte en el mejor sitio del mundo.



9.- Tus mejores vacaciones

Formentera.



10.- Una película

'El Caballero Oscuro', de Christopher Nolan.



11.- Un libro

'Aforismos', de Nietzsche.



12.- ¿Qué estás leyendo actualmente?

'Steve Jobs', de Walter Isaacson. Un enorme referente para mí.



13.- ¿Qué suena en tu iPod?

Desde David Guetta, Lady Gaga o Coldplay, hasta Maldita Nerea, Billie Holiday, Katie Melua o Tori Amos.



14.- Tu programa de TV favorito

'The Walking Dead', me apasiona.



15.- Un bar de copas

Eclipse, en el hotel W Barcelona.



16.- Un restaurante

Flash - Flash, en Barcelona.



17.- El mayor capricho que te has dado

Hace años y después de tres veranos sin vacaciones y trabajando a tope decidí tirar la casa por la ventana y darme un mes y medio lleno de caprichos.



18.- Tu táctica de seducción

Sonreír.



19.- El momento GQ de tu vida

Cada vez que me despierto.



20.- ¿Qué tiene que tener un hombre GQ?

Elegancia: física, mental y espiritual.



21.- Un hombre GQ

Justin Timberlake.

Puedes ver el artículo completo en Revista GQ