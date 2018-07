Las peores actuaciones en directo de los cantantes internacionales

La industria musical ha dejado de trabajar para repartir la cultura por el mundo para convertirse en una máquina de fabricar billetes que solo busca crear melodías pegadizas y una cara bonita que haga ver que las interpreta. Quizás por eso, y con la ayuda del auto-tune, cada vez son más las actuaciones en directo de los cantantes que acaban con desastres para nuestros oídos. ¡Recuperamos los más divertidos y sonados!

Y si alguien tenía que ser la encargada de abrir la sección de esta semana era ella, Katy Perry. Pese a que en más de una ocasión (como con su último temazo Rise) ha demostrado que tiene voz de sobras para emocionar el público, lo cierto es que las actuaciones en directo no son su punto fuerte. Y de entre todos los desastres de la cantante, hemos querido seleccionar uno que marcó especialmente nuestra vida: la aterradora interpretación de Firework con la que Katy Perry dejó sorda a media Europa en los MTV EMA de 2010 en Madrid. Y si no me creéis, juzgad vosotros mismos si la cantante no está completamente fuera de tono. ¡Cuidado con los gallitos, Katy Patra!

Britney Spears tampoco se libra de nuestro ranking del horror. Y es que en sus inicios, antes de raparse la cabeza y perder el control sobre su vida, la cantante se atrevía a interpretar en vivo y sin playback sus canciones. Pero en 2004, cuando la cantante empezó a estar un poco descentrada, pudimos ver (y escuchar) como la versión que hizo en una entrega de premios de su mítico Everytime conseguía hacer llorar al público asistente. Aunque para ser sinceros, no se trataba de un llanto de emoción… ¡Menudos gorgoritos!

Regresamos al presente y lo hacemos con el polémico cantante Justin Bieber. Por todos es sabido que el artista no se encuentra en un buen momento personal, ya que parece que la depresión y el mal humor se han apoderado de él. Tanto es así que este verano hemos podido comprobar como realiza muchos de sus conciertos absolutamente desganado y abatido. Quizás por eso decidió hacer una versión de su éxito Love Yourself en el V Festival del Reino Unido que dejó a los fans boquiabiertos. Y no precisamente de forma positiva. Justin, un consejo: no te pongas creativo cuando deprimido, porque todos lo acabamos sufriendo.

La que fue su novia, Selena Gomez, también ha tenido un mal día durante una de sus actuaciones. Durante un programa especial de la televisión norteamericana, la cantante demostró que todos podemos tener un mal día realizando una dudosa interpretación de su tema Love You Like A Love Song. Vaya, que los asistentes al concierto tampoco tuvieron un “muy buen día” escuchándola.

Para ser justos, Rihanna también tenía que estar en esta sección. Y es que la cantante de las Barbados ha tenido más de un mal día en toda su carrera musical. Algunas canciones especialmente difíciles de cantar le han llevado a desafinar de forma sonada, como la ocasión en que ‘malcantó’ Only Girl (In The World) en los premios MTV EMA 2010. Pero no haría falta volver tan para atrás en el tiempo, ya que este mismo verano la vimos realizando una lamentable interpretación de Work junto al que era su novio, Drake, en el OVO Festival. Una interpretación en la que incluso pasó de cantar, demostrando un pasotismo impropio de la artista.

Pero si hay una persona que acaba siendo el hazmerreír público casi una de cada dos veces que se sube a un escenario es Paulina Rubio. La chica dorada ha demostrado en más de una ocasión que lo suyo no son los directos. Si su reaparición pública este verano en los gala de los Premios Platino 2016 ya fue bochornosa, si echamos la vista más para atrás encontraremos una actuación en la gala de los Premios As que os va a quitar el aliento. Literalmente, ya que el susto que os proporcionará os dejará sin respiración. Os dejamos con el momento, porque no tiene desperdicio. ¡Pau, hace falta ensayar más!