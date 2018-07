Chicas gamers: Los videojuegos no son cosas de chicos

ENTREVISTA EN #EUROPLAY9

El mundo de los videojuegos se asocia generalmente al perfil de adolescente solitario y de corte masculino. Pero en EuroPlay sabemos que no solo el raro, sino que también la rara es la que no juega, hemos querido profundizar en el perfil de la denominada “chica gamer”. Por eso, hemos hablado con Estela, máxima responsable de Cosas de Chicas Gamers y con Helena, una de las fundadoras de TodasGamers. Porque ahora la rara es la que no juega.