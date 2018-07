¡Comprueba si has ganado un pack de Ghost Recon: Wildlands + camiseta!

¡En Europlay no descansamos ni un día! Esta semana, podrás conseguir un fantástico pack de Ghost Recon: Wildlands (para PlayStation 4 o Xbox One ) junto con una camiseta .

¡Feliz semana santa a todos! En Europlay os presentamos ¡un nuevo #CONCURSAZO! Esta semana vas a poder conseguir uno de los 4 packs que regalamos de Ghost Recon: Wildlands, para PS4 o XBX1, junto con una camiseta.

Ghost Recon: Widlands se ha convertido en uno de los títulos más vendidos en las últimas semanas, consiguiendo ser uno de los juegos que más éxito ha cosechado en marzo a pesar de enfrentarse a dos gigantes como Horizon: Zero Dawn y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La nueva entrega de la saga de Ubisoft está basada en las obras de Tom Clancy, que tiene una legión de seguidores muy importante en la industria del videojuego. En Ghost Recon: Wildlands, los players se ponen en el papel del grupo de operaciones Ghost Recon para acabar con el cartel de Santa Blanca de Bolivia, además de lidiar con el corrupto gobierno de la nación, que tampoco pone las cosas fáciles para el mencionado grupo. A más de uno le ha recordado a la serie Narcos al jugarlo

En #EuroPlay26 sorteamos 4 packs de Ghost Recon Wildlands formados por una copia del juego, a elegir entre PlayStation 4 y Xbox One, y una camiseta del mismo. ¿Quieres conseguir uno? ¡Pues es muy fácil! (Eso sí, no te olvides de cumplir con las bases legales).

Síguenos en Twitter (@EuroPlayFM), haz RT a la publicación del concurso (el tuit fijado), dinos la plataforma para la que quieres el juego. Entre todos los retuits y comentarios, ¡elegiremos a 4 ganadores (2 para PS4 y 2 para XBX1)!

👉 La participación en el concurso supone la aceptación de las Bases Legales.

