Entrevistamos a Katsuhiro Harada, productor de la saga Tekken

Harada nos ha hablado de la evolución de la saga hasta llegar al Tekken 7, donde podremos encontrar novedades interesantes que reflejan la tendencia del mercado de los videojuegos, como los e-Sports. Tekken 7 tiene también muy en cuenta no solo al jugador sino al espectador de la acción, y ha querido apiadarse de los menos jugones, retomando la esencia de la saga para simplificar (un poco) el manejo de los personajes.

Katsuhiro Harada, productor de Tekken 7 / europafm.com

Además, Harada nos desvela información sobre el número de personajes que tendrá esta nueva entrega de Tekken, y deja la lista abierta a incorporaciones sacadas de ediciones anteriores. Mención aparte merece Miguel, nuestro querido personaje español, que cuelga por fin el traje de luces para convertirse en un chuleras de marcado sexapleal latino (...) - No lo puedo evitar, a mí las recauchutadas como que no me van, si fuera a Kiko o a Quique, todavía, pero a mí... -

Miguel, el personaje español de Tekken / europafm.com

En fin, que hablamos de muchas cosas con él, aunque solo me hayan seleccionado unas pocas, ¡qué le vamos a hacer! Puedes escucharlo al comienzo de la noticia. Y como no podía ser de otra forma, no nos fuimos de allí sin un saludo personalizado por él, que por si alguno no lo sabe o no lo recuerda, puso voz a Yoshimitsu al comienzo de la saga, y al mítico Marshall Law después.

Más adelante, Harada aprovechó para hacer una presentación más extensa del videojuego, donde se explayó de lo lindo hablando de Miguel, pero también de otras novedades, que podréis ver a continuación: