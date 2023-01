Iván Infante

Lo primero que me gustaría que supieras es que a pesar de no verte, te siento... Sé que estás ahí disfrutando de la música a la vez que yo.

Es una de las motivaciones principales que me lleva a estar contigo cada día en Europa FM Andalucía, llegando a ti en cualquier rincón de cualquiera de las ochos provincias de la comunidad.

Descubrí la magia de la radio con sólo 12 años, la descubrí gracias a un mundo que aún sigue en pie y que es la radioafición, hobby que aún sigo practicando para conectar con gente de cualquier parte del mundo de la misma forma en que llego a ti... a través de ondas.

Te confieso que tras conocer una emisora de radio, local en aquel momento... por las noches no soñaba otra cosa que no fuese tener la oportunidad de acercarme a ti desde una emisora... y aquí estoy, trayéndote los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre desde Europa FM Andalucía.

Como además soy bastante inquieto también me dedico a hacer publicidad en radio y tv, eventos... y un etcétera bastante largo pues me gustan los retos y superar todas las metas que me encuentro por el camino.

Si te parece conectamos cuando tu quieras de 12:00 a 14:00 horas de lunes a viernes en cualquiera de las provincias de Andalucía

Vamos!! que te espero!!