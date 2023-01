Javier Mendigacha

Desde que tengo uso de razón recuerdo la radio sonando en casa. Yo creo que de ahí me viene mi pasión por este medio. De pequeño tuve la oportunidad de visitar una emisora de radio local en mi ciudad, y allí ya quedé atrapado por la radio. Llegaba la cosa a tal punto que mientras estudiaba siempre lo hacía con emisoras de música de fondo, y cada vez que llegaba el momento de presentar una canción dejaba de estudiar y me ponía a presentarla. Pese a este método tan poco recomendable de estudio no me fue nada mal. Llegó ese momento de decidir que quería estudiar y dar el paso a la universidad, y claro, no hubo mucha duda, periodismo.

Recuerdo el primer día que pisé el estudio de radio de la universidad. Allí iba yo a comerme el mundo porque era la ilusión de mi vida, y ¿qué pasó?, pues que fue un desastre. Y mira que yo pensaba que lo hacía bien cuando lo hacía en mi cuarto mientras estudiaba.

No soy de los que se rinde fácil así que me puse las pilas, porque yo quería trabajar en la radio. En tercero de periodismo y aunque todavía no me tocaba, le eché un poco de morro y pedí poder hacer prácticas en esta casa. Y resulta que coló. Un día sonó el teléfono para decirme que me querían proponer que hiciese prácticas en sus emisoras de música. Desde entonces he pasado por las diferentes emisoras del grupo, Onda 10, Onda Cero Música, y ahora Europa FM. Siempre he trabajado para esta empresa, y aunque me han llegado ofertas para dejarla, aquí me considero en casa.

A día de hoy me encargo de la programación de Europa FM en la ComunidadValenciana, labor que simultaneo con la producción, locución y realización de programas de Onda Cero en nuestra comunidad y para el resto de la cadena.

Cada vez que se enciende el piloto rojo del micrófono, y puedo disfrutar contigo tantos minutos de radio me siento muy afortunado sabiendo que tengo la suerte de dedicarme a lo que me apasiona, y que lo comparto contigo.