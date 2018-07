Juan Sánchez

En la vida existen multitud de motivaciones que nos mueven a diario y nos mantienen ilusionados. Con solo 14 años, a lo único que aspiraba mientras me pasaba las horas escuchando la radio y grabando mis programas favoritos en cintas de cassette, era a hacer de mi prematura relación con la radio y la música una historia de ciencia ficción con final determinado; ninguno.

Pero son tan fuertes las emociones y los sentimientos hacia algo que realmente sientes desde el corazón, que lejos de perderme en el mundo de fantasía al que me invitaba la música, decidí cambiar el rumbo de la historia y ponerme en acción. Desde entonces han pasado muchas cosas, he conocido a mucha gente y he vivido experiencias inolvidables que han cambiado y reforzado mi vída.

La pasión, es el motor que me mueve a diario; la radio, la música y tú el combustible sin el cual sería imposible hacerlo. Gracias a Europa FM por devolverme a los 14 y la ilusión por el medio. Queda mucho por compartir...