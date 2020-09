Carlos Gómez: "Soñé que mis primos morían en un accidente de coche y horas después sucedió de verdad"

Hablamos con Carlos Gómez, que nos explica cómo soñó que sus primos morían en un accidente de coche y horas después recibió una llamada confirmando que su sueño se había hecho realidad. Carlos nos explica que no ha querido volver a pensar mucho en el tema "porque le impresiona mucho" y que no encuentra ninguna explicación a lo sucedido.

Carlos Gómez tiene 53 años y es de Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Nos cuenta que una noche de hace 31 años soñó como morían sus primos y al día siguiente comprobó como, desgraciadamente, su sueño se hacía realidad. Su primo estrenaba coche y tuvieron un accidente en la carretera del Tibidabo. Tres de ellos murieron y el cuarto sobrevivió.

"Soñé que estaba sentado en una piedra y venía un 128, un coche de la época, y cogían una curva y se estrellaban. En el lugar del conductor iba un primo mío segundo, y el resto de ocupantes eran primos pero con los que yo no tenía tanta relación", explica.

La mañana del suceso Carlos se levantó sobresaltado pero tanto su mujer como su padre lo tranquilizaron diciéndole que se trataba solamente de una pesadilla. Poco rato después, cuando se encontraba en el trabajo con su padre, la llamada de su madre lo dejó sin palabras.

"Estábamos trabajando y llamó mi madre al mediodía y nos dijo que mi primo Cazorla había tenido un accidente con un 128 que le había comprado su madre y que estaba muy grave y que los otros habían fallecido".

Carlos explica que, tras lo ocurrido, su familia le dijo que era una cosa para no comentar con nadie "para que no pensaran que estaba 'zumbado'".

"No hemos querido pensar más en eso porque a mi me impresiona el tema. Pero un conocido me dijo que eso podía haber sido un viaje astral y me aconsejó que durmiese con las piernas cruzadas. Yo le hice caso y desde entonces duermo con las piernas cruzadas y no he vuelto a soñar nada parecido", concluye.