¿Cuánto cobran los influencers? Paula Gonu desvela uno de los secretos mejor guardados

Paula Gonu, una de las influencers españolas más relevantes, con más de 1,6 millones de seguidores en YouTube y dos millones en Instagram, hizo una promesa a sus seguidores en uno de los vídeos que publicó. Les dijo que si llegaba a los 60.000 likes, desvelaría cuánto había cobrado en diciembre por una serie de vídeos “de adviento”, como los llama ella. Una pregunta recurrente, que hasta ahora no había contestado.

Pues bien, el vídeo no solo alcanzó esa cifra, ¡sino que la superó con creces! Más de 90.000 likes, bien valen cumplir una promesa. Y así, la influencer catalana desveló la cantidad que le había ingresado YouTube por esa serie de vídeos que realiza cada final de año, del 1 al 24 de diciembre. “A mí me parece muchísimo dinero, pero no porque piense que no me lo merezco o que no es justo. Creo que es mucho dinero porque es objetivo que es mucho dinero”, comenta.

“En primer lugar, las personas que lo entiendan porque saben del tema o han llegado a entender de alguna manera y están de acuerdo con el argumento de que cobras en relación a lo que generas. El segundo grupo de personas son los que se van a llevar las manos a la cabeza y ven injusto que se cobre por, según ellos, hacer mierda de vídeos y tonterías en Internet”, comenta Paula.

Después, la influencer ha dado el dato: “En diciembre gané 15.062, 96 dólares. Luego hay que pasarlo a euros y quitar lo que se lleva la Network de YouTube y lo que yo he gastado para los vídeos”. Aunque deja claro que no se trata de ingresos netos, porque de ahí tiene que restar cosas como el coste de producción de los vídeos y gastos derivados, son unos 13.600 eurillos al cambio, ¡que no está nada mal!

