Algunas rimas Belvita participantes:

-Si en la primera cita quieres mojar, Belvita le has de regalar.

-Desde que mis hijos desayunan con Belvita no dejan ni una miguita y me queda la mesa limpita.

-Cada mañana mi cuerpo resucita al comer galletas Belvita.

-Desde que mis hijos se llevan al cole Belvita para desayunar, ya no hay nadie que los pueda parar.

-Una Belvita matinal te da una energía sin igual.

-Mi corazón late con Belvita de chocolate.

-Las galletas Belvita son pura dinamita.

-Si madrugar te irrita, relax, café y Belvita.

-Desayunar galletas Belvita me ayudan a mantener firme la barriguita.

-Con Belvita la vita es más bonita.

-Con la variedad de Belvita Desayuno, tengo para elegir cada día uno.

-En la radio Levántate y Cárdenas sonando y con Belvita desayunando.

-Con las Belvita en mi desayuno,me voy a trabajar más contento que ninguno.

-Levantarse, poner la radio y desayunar Belvita cada día, hace que en mi casa las mañanas estén llenas de alegría.

-Despertarse de buen humor es posible: en la radio Levántate y Cárdenas sonando y con Belvita desayunando.