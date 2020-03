Xavi Martínez vuelve con más curiosidades musicales. En esta ocasión, nos trae las mejores canciones para superar una ruptura, según la revista Time . 'Stitches' de Shawn Mendes , 'Fix you' de Coldplay , 'Let Her Go' de Passenger o 'Happier' de Ed Sheeran . ¡Las repasamos!

Aunque lo lógico después de una ruptura sería escuchar música animada que nos ayudase a superar lo que nos acaba de pasar, normalmente recurrimos a canciones tristes que hablan de corazones rotos y de amores imposibles.

La revista Time ha hecho una recopilación de las mejores canciones para superar una ruptura y Xavi Martínez nos trae cuatro de ellas:

Shawn Mendes - Stitches

Esta fue la canción que catapultó a Shawn Mendes a la fama en 2015. El tema habla de estar completamente devastado tras una ruptura, en la que la otra persona le ha hecho mucho daño. De ahí el título de la canción, que se traduce como "puntos de sutura" y dice frases como "tengo la sensación de que estoy yéndome a pique, pero sé que conseguiré salir con vida si dejo de llamarte "mi amor", y sigo adelante".

Coldplay - Fix You

'Fix You' es, sin duda, una de las canciones más emblemáticas de la banda de Chris Martin. El tema habla de que, aunque en ocasiones se haga todo lo posible para que algo salga bien, las cosas se tuercen y no funcionan.

"Las luces te guiarán a casa y yo encenderé tus huesos. Voy a intentar curarte", reza el estribillo de la canción dando esperanza tras el dolor.

Passenger - Let Her Go

Este temazo hizo que Passenger se hiciese conocido en medio planeta en 2012. 'Let her go' refleja a la perfección aquello de "no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes", aplicado a una relación:"Solo sabes que la quieres cuando la dejas marchar".

Ed Sheeran - Happier

Esta canción de Ed Sheeran habla de encontrarse con un ex que ha rehecho su vida con otra persona "Te vi en los brazos de otro. Hace solo un mes desde que nos separamos", pero sabiendo que hizo daño a esa persona y que aunque la echa de menos, es más feliz con su nueva relación: "Vi que sus sonrisas eran más grandes que las nuestras. Si, se te ve más feliz".