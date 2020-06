Dr. Gonçal Lloveras nos explica las 3 teorías por las que los médicos de Wuhan cambiaron de color de piel durante el coronavirus

A mediados de abril conocíamos el caso de dos médicos que habían estado tratando a pacientes en el hospital de Wuhan (China) y que se habían infectado de coronavirus. Tras despertar del coma, los sanitarios tenían la piel completamente oscurecida y finalmente uno de ellos ha fallecido.

Después de estudiar estos casos, el dr. Gonçal Lloveras nos trae tres teorías que podrían explicar este oscurecimiento de la piel.

La primera es la del tratamiento con hidroxicloroquina, el fármaco que utilizaban para combatir el coronavirus. "Este medicamento en grandes dosis afecta en algunas ocasiones al hígado y una de las afectaciones principales que tiene es que oscurece algunas zonas de la piel de las personas. Debajo de las uñas, a nivel del dorso, las palmas de las manos... Muy propio de cuando hay una intoxicación hepática".

Por otro lado, al Dr. Lloveras le sorprende que lo que le ha ocurrido a estos médicos es que se les oscureció toda la piel, y no solo las zonas que propiamente oscurece la hidroxicloroquina.

La otra teoría es que el Covid-19, igual que ha afectado a muchas otras partes y funciones del cuerpo, puede que haya afectado a los melanocitos. "Que haya habido una hiper estimulación igual que ocurre con el sol o cuando tomamos pastillas para aumentar el moreno".

El día que se pueda tomar una muestra de la piel de estas personas y sabremos en esa piel si lo que hay es una cantidad de bilirrubina, o de hierro o un gran volumen de melanocitos.

Pero a parte de estas dos teorías, tanto el dr. Lloveras como Javier Cárdenas tienen una tercera conclusión. ¿Es probable que durante la enfermedad se les hubiese suministrado algún tipo de tratamiento experimental?

"Algún compañero mio me había dicho que a ver si los habían expuesto a los rayos ultravioletas. Que el rayo ultravioleta si es el correcto puede desinfectar pero si no es el correcto no va a desinfectar y lo que seguro que va a ser es dañino para la piel", explica Lloveras, y añade: "Puede ser que les hubiesen expuesto de forma experimental a rayos ultravioletas y por eso pueda ser ese oscurecimiento tan extenso y tan homogéneo".