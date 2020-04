Dr. Gonçal Lloveras: ¿Pueden enfermar los niños de coronavirus si sus padres están contagiados?

Hoy tenemos una pregunta de un oyente para el doctor Gonçal Lloveras. ¿Pueden enfermar los niños de coronavirus si sus padres están contagiados?

Dr. Gonçal Lloveras: El coronavirus lo puede pillar cualquiera, de hecho hay muchos niños que son portadores. Pero si que es verdad que es muy poco probable, aunque no es imposible, que puedan tener sintomatología. Sintomatología grave, en todo lo que estoy investigando estos días, no he encontrado ningún caso más allá de síntomas muy leves.

Los niños que lo están pasando lo están haciendo en su mayoría de forma asintomática. La gran preocupación es que fueran portadores, y si que lo pueden pasar.

¿MUERE EL COVID-19 CON EL CALOR?

En programas anteriores, el doctor Gonçal Lloveras, has respondido otras preguntas de los oyentes relacionadas con el coronavirus. Una de ellas es si el Covid-19 se verá afectado por el aumento de temperaturas: "en condiciones externas, fuera del organismo": "Es muy posible que a partir de 25 grados, baje".

"Las infecciones virales, durante el verano, son mucho menores que en épocas de invierno, y puede ser por dos causas", por un lado, porque "los virus no puedan sobrevivir en el exterior", pero también debido a otro factor muy importante: "Nuestro nivel de defensas siempre es más elevado cuando no pasamos frío".

Una ciudadana con mascarilla, en la calle / Getty Images

"Cuando pasamos frío en exceso, hacemos un bajón de defensas. Da igual el rato que hemos estado bajo ese frío, porque tu organismo se 'dedica' a otra cosa, que es realmente luchar contra el frío, bajas las defensas, y ahí aprovechan los microorganismos para infectarte", concluye.

FALTA DE SEDANTES EN LOS HOSPITALES

La preocupación de numerosos profesionales sanitarios que trabajan en las UCI con pacientes entubados es la falta de medicamentos para sedar a estos enfermos, recordando que "el dolor afecta a la evolución de los enfermos". Pero no es la única carencia a la que apunta, ya que también hay falta de espacio en los hospitales y material protector.

¿HE PASADO YA EL CORONAVIRUS?

El doctor Gonçal Lloveras también nos habló en otras intervenciones en el programa, de los diferentes síntomas que puede provocar el Covid-19 más allá de la tos seca, la fiebre o la sensación de ahogo que se dijo en un principio. Frente a síntomas como el dolor de cabeza, de garganta o diarrea, ¿cómo podemos saber si ya hemos pasado el virus y somos inmunes? Nos lo explica.

👉 Dr. Gonçal Lloveras: "Hay muchos otros síntomas que puede provocar el coronavirus"

¿QUÉ SECUELAS DEJA EL COVID-19?

El doctor Lloveras nos ha explicado también, cuáles son las secuelas que puede dejar el virus en personas infectadas, si podemos volver a cogerlo o pasarlo sin que nos demos cuenta.

¿EL CORONAVIRUS AFECTA MÁS A HOMBRES O A MUJERES?

Otra de las dudas recurrentes de nuestros oyentes, es si el coronavirus afecta más a un sexo que al otro, y por qué. El doctor Lloveras nos explica por qué este virus mata a más hombres que mujeres.

Recuerda, de lunes a viernes de 6h a 10h, tienes una cita Levántate y Cárdenas en Europa FM. Eso sí, desde casa. Haznos llegar tus preguntas para el doctor Lloveras, y tus dudas sobre el coronavirus a través nuestras redes sociales, escribiendo un comentario en nuestra cuenta de Facebook.