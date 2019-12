La importancia de las abuelas en la subsistencia de las orcas: ellas también ayudan a sus nietos

LEVÁNTATE Y CÁRDENAS | MEJORES MOMENTOS

Un estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences, desvela la importancia de las abuelas en la supervivencia y crianza de las denominadas como ‘ballenas asesinas’, unos cetáceos que en realidad son extremadamente sociables, y mantienen un vínculo muy fuerte con sus familias (y sufren especialmente cuando son separadas de su grupo), compartiendo con los humanos una característica de pocos mamíferos: la supervivencia de las abuelas mucho tiempo después de la menopausia. ¡Lo comentamos en Levántate y Cárdenas!