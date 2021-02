Lucía se gana a la audiencia con su sorprendente reacción ante las infidelidades de Manuel

Como siempre, Alejandra Castelló nos trae los momentazos televisivos más surrealistas, y esta temporada La Isla de las Tentaciones se lleva la palma.

La semana pasada veíamos como Manel pisaba acelerador (y perdía los frenos) besándose primero con Stefany y luego con Fiama, en la misma noche. Y lo primero que nos venía a la cabeza era cómo reaccionaría Lucía al ver estas imágenes teniendo en cuenta su nerviosismo tanto en la primera hoguera como cada vez que sonaba la alarma en la villa.

👉 El 'baile-indirecta' de Lucía en TikTok tras las dos infidelidades de Manuel

Pero contra todo pronóstico, Lucía no reaccionó llorando, ni gritando, ni montando ningún numerito. "Yo sí que no voy a llorar más. Es patético. Ya me lo había demostrado antes, pero ahora lo es más", le explica a Sandra Barneda, que le pregunta que por qué cree que lo ha hecho.

"Porque no tiene dos dedos de frente. Porque no me quiere. Porque es su naturaleza. Porque no piensa en nadie, nada más que en lo que tiene entre las piernas", continúa, para terminar diciendo: "Me siento que me ha vuelto a humillar. Me siento una porquería pero a la vez siento que él es más porquería que yo. Porque yo valgo mucho más que él y yo no lo he faltado el respeto en mi vida".

LAS JOYAS, A LA MISMA HOGUERA QUE ROSITO

Si uno de los grandes momentos de la edición anterior fue cuando Pablo lanzó a la hoguera a Rosito, el oso de peluche de Mayka; Lucía ha hecho algo similar al lanzar al fuego las pulseras y el anillo que tenía de Manuel, dando lugar a una buena oleada de memes.

Y MIENTRAS TANTO MANUEL...

El la hoguera de los chicos, Manuel tiene pocas imágenes que ver de Lucía. Algunas bailando o gastándose bromas con Carlos, uno de los tentadores, pero que no le permite ni acercarse demasiado. Pero parece que el autodenominado "Maluma español" cree que su pareja se está divirtiendo suficiente, e incluso le sorprende su actitud.

👉 Mi cartera solo tiene fotos de niñas asquerosas": El polémico casting de Manuel

Una incomprensible indignación similar a la de la Marina, al ver que Jesús se besa con Stefany (después de besarse con Manuel). A pesar de que ella lleva desde el principio tonteando con Isaac, con quién ha protagonizado imágenes de lo más tórridas, no se esperaba que Jesús fuese a llegar a besarse con alguna tentadora.

👉 Drama en 'La Isla de las Tentaciones': Filtran un vídeo de sexo oral explícito entre Marina e Isaac, que toman acciones legales

"Me siento más en mi salsa y más liberada, de hacer lo que realmente siento. Ya no me voy a tapar más", explicaba tras ver su hoguera, visiblemente molesta con Jesús.