La Policía Local de Torrent ha detenido a cuatro jóvenes, entre ellos dos mellizos de 16 años, y otros dos de 18 y 21 años. Hablamos con Albert Castilló en Levántate y Cárdenas de este caso, donde será clave demostrar si hubo o no "premeditación", ya que la víctima abandonaba el lugar cuando fue perseguida y apuñada. Mientras que los jóvenes de 18 y 21 años ingresarán en prisión, para los dos menores -que de momento no han reconocido los hechos- se ha decretado su ingreso en un centro de internamiento en régimen cerrado. Su defensa solicitó que fueran reconocidos por un forense para acreditar que no hay heridas en las manos por el uso de arma blanca, según recoge Europa Press.

El apuñalamiento mortal de Dani Menjíbar, de 32 años y exconcursante del programa de televisión 'Mujeres y Hombres y Viceversa', se produjo la noche del viernes en Torrent. Según Levante-EMV, al comienzo de la noche se produjo una discusión entre varias personas en un pub del centro comercial Las Américas, tras lo cual el dueño del establecimiento decidió expulsar a todos los implicados del local.

Sin embargo, cuando varias horas después -sobre las cuatro y media de la madrugada- Menjibar se disponía a abandonar el centro comercial, el grupo con el que había mantenido la discusión le abordó y dos de los detenidos apuñalaron mortalmente al exconcursante de 'MYHYV'. La víctima recibió dos puñaladas: "Le estaban esperando y cuando Dani los ve, sale corriendo perseguido por los cuatro y le dan alcance a unos 100 metros. Lo primero que recibe es una puñadala en la espalda y otra en el abdomen, mortal de necesidad", comenta Castillón. "Aún no se sabe quiénes de los detenidos son los autores materiales del crimen, y hoy declaran ante el juez".

"Lo decisivo", comenta Albert Castellón, es "la premeditación. Si ellos estuvieron buscando a Dani, esperando a que saliera de otros locales para ir a casa para acabar con su vida, esto convertiría el homicidio en asesinato".

Pese a que se desplazaron hasta el lugar de los hechos una unidad de Soporte Vital Básico y un SAMU, los sanitarios no pudieron hacer nada por la vida de Dani Menjíbar, que falleció en lugar donde fue apuñalado.