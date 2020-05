Pablo López: "No hay que intentar ser perfectos como una mariposa, tenemos que tropezar, equivocarnos"

Teniendo en cuenta la larga trayectoria de Pablo López, Javier Cárdenas le pregunta si todavía siente nervios cuando lanza un tema nuevo: "Si los nervios no estuvieran uno no estaría a la altura. En el caso de los conciertos los nervios son por salir y cuando presentas un tema nuevo los nervios son por el miedo de que no llegue a ninguna parte tu mensaje"

Y una trayectoria llena de éxitos también viene acompañada de mucha autoexigencia y de miedos: "Has dado en el clavo de todas mis pesadillas. No hay monstruo más complicado que 'El Patio', está arrinconado en una esquina a pesar de lo bonita que ha sido la experiencia porque siempre está intentando hacer sombra".

Precisamente 'Mariposa' habla de esta perfección auto-impuesta: "La autoexigencia tiene eso, que compites contra ti mismo. Y de eso mismo habla 'Mariposa', no hay que intentar ser perfectos como una mariposa, tenemos que tropezar, equivocarnos y si salen las cosas hoy será mañana".

Tal como explicó durante su entrevista en Europa Home Date, Pablo nos explica que su próximo álbum, ‘Unikornio’, está previsto para después del verano: "Yo creo que para cuando salga 'Unikornio yo prefiero tener la oportunidad de abrazar a la gente, de que todo esté un poquito más calmado... Tengo la esperanza de que todo va a ir cojonudo y que estarás en el estudio y yo iré a verte y que aplaudamos", le dice a Javier Cárdenas, quien bromeaba unos segundos antes de que aplaudirle solo en su casa iba a quedar un poco raro.

Una pregunta desde 'Mundo López': ¿Quién escuchó por primera vez 'Mariposa`? "Fue mi hermano, Luis López, con quien la he producido. Fue muy difícil también, porque da un poquito de pudor, porque las primeras veces miras al suelo y cierras los ojos".

"Estábamos en un estudio maravilloso en Nueva York, estaba con el piano y estaba asustado porque creía que estaba haciendo una locura", añade.

Precisamente con su hermano ha vivido miles de aventuras, aunque no todas buenas. Los hermanos intentaron montar un negocio pero se arruinaron, aunque saca una conclusión muy positiva: "En ningún momento perdimos la amistad ni las ganas. A pesar de los problemas con el dinero. Es maravilloso porque fue una de las experiencias más enriquecedoras", explica entre risas dada la situación a la que se refiere. "Fue el máster más barato que pude hacer nunca".

ANÉCDOTA: CÓMO CONOCIÓ A NIÑA PASTORI

Xavi Martínez le pide que explique la divertida anécdota sobre cómo conoció a la Niña Pastori. Pablo estaba viajando en AVE para uno de sus primeros conciertos, hace unos 5 años, y le estaba comentado a su técnico lo mucho que le gustaría colaborar con Niña Pastori.

En un momento dado, fue al baño y la persona que había dentro no había echado el pestillo: "Yo fui al váter este del AVE que es grande, le di al botón para que se abriera la puerta y me vi a María ahí... No vi nada pero fue un momento de "¡No, no, no'", explica entre risas.