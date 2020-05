Teresa Martínez, enfermera del Gregorio Marañón: "Aún teniendo anticuerpos continúo teniendo trazas de coronavirus"

Teresa Martínez es enfermera del hospital Gregorio Marañón de Madrid y nos explica información muy interesante sobre la inmunidad al coronavirus.

Teresa nos explica que empezó con síntomas a principios de abril, aunque al ser dolor de pecho y cefaleas lo achacó en un primer momento a la ansiedad y al dolor de cabeza que puede generar el uso de mascarillas durante tantas horas: "Empecé con síntomas el 3 de abril y tras un mes di negativo en el PCR, que es el test que se hace a través de la nariz y volví a trabajar".

Pero a pesar de haber dado negativo, Teresa ha tenido que volver a coger la baja porque en otro estudio en el que está participando se ha detectado que continúa teniendo trazas de covid-19.

"No es que me haya vuelto a contagiar realmente, si no que en el Gregorio Marañón están haciendo un estudio epidemiológico para los sanitarios que quieran participar y se hace un test PCR y una serología. Pero este test PCR es distinto al que se le hace a los pacientes, es un test muy sensible y detecta trazas del virus. Entonces ese test detectó que yo continuaba teniendo restos del virus, Y también tengo anticuerpos, pero como di positivo no he podido volver a trabajar", explica.

Laboratorio del Hospital Puerta de Hierro / EFE

A PESAR DE GENERAR ANTICUERPOS, ¿NO SOMOS INMUNES?

Javier Cárdenas le hace esta cuestión, ya que lo que creemos la mayoría de personas que no somos expertos es que una vez hemos generado anticuerpos ya hemos creado la inmunidad al virus, por tanto ya no estamos infectados. Pero Teresa nos aclara esta cuestión.

"Hay dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos del tipo IgM que es cuando el virus está en la fase activa. Es la inmunidad más temprana y en realidad tu cuerpo no es inmune si no que está trabajando para luchar contra el virus", nos explica haciendo referencia a los anticuerpos que detectan los test que se les hace a los pacientes.

"Y luego están los anticuerpos IgG, que son los que a mi me han analizado, que son los que dan la inmunidad, entre comillas, definitiva o adquirida. Que en realidad no se sabe si se genera con este virus y por eso se está realizando este estudio. En un mes y en dos meses nos repetirán la analítica para ver si realmente hemos adquirido esta inmunidad".

Un profesional sanitario atiende a un paciente / Pixabay

UNA GRAN LABOR MÁS ALLÁ DE LA SANITARIA

Hablando de la gran labor que está haciendo todo el personal sanitario para luchar contra el virus, una parte muy importante es el trato humano. Teresa nos explica que en muchas ocasiones ha vuelto a casa llorando y nos cuenta un caso realmente duro para ella, cuando atendió a un hombre que entró por su propio pie al hospital y murió a penas 24 horas después.

Teresa nos explica que cuando vio que no se iba a recuperar, se quedó con él hasta el último momento cogiéndole la mano y tranquilizándolo. Pero quiere transmitir que este no es un caso aislado, y que tanto ella como todos sus compañeros están haciendo que, dentro de la gravedad que esto supone, las personas que no pueden superar la enfermedad se vayan acompañadas y lo más tranquilas posibles.

Por este motivo, Teresa se despide con un mensaje muy importante para todas las personas que han perdido a un ser querido:

"A todas esas personas que han perdido a sus seres queridos que sepan, y lo sé 100% seguro, que han estado acompañados, que han muerto dignamente... Que les hemos acompañado, les hemos ayudado, les hemos hecho que estén confortables y que siempre, siempre, les hemos tratado con cariño. Hablo por mi y por mis compañeros de todos los servicios. No solo somos enfermeros, somos compañeros y los médicos igual. Al final estas cosas sacan lo mejor de cada sitio".