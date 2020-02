Un niño para un partido para defender a la árbitra de insultos machistas

Diego Pablo Hernández es un niño de 11 años que juega de portero en el Avilés Stadium de la Tercera Alevín que se ha convertido en todo un héroe por lo que hizo en el último partido.

Tras presenciar los insultos que estaba recibiendo la árbrita Ana López, de tan sólo 19 años, el pequeño detuvo el partido para defender a la joven: "Callad y dejad a la árbitra tranquila de una vez" dijo dirigiéndose a la grada, y añadió: "¿No veis que está llorando? ¡Parad por favor, parad!".

Una vez terminó el partido, portero y árbitra se encontraron y ella le agradeció el gesto que había tenido. Ambos explicaron lo sucedido en una entrevista para El Comercio, en la que Diego tuvo más palabras para la joven: “Me daba pena que llorases y me parece que la situación ha sido injusta. Son los padres los que deben trasmitir otros valores".

Por su parte, Ana López denunciaba lo ocurrido al mismo medio: "Es una injusticia, no entiendo qué pasa en el deporte. No sé por qué la gente se pone así delante de niños. No es la primera vez que escucho algo así, en otra ocasión escuché que ‘el futbol era solo para hombres y que no podía haber árbitras’. Eso no debe ser así".