La influencer Marta Pombo la lía al compartir por error un vídeo criticando una marca que acababa de promocionar

Marta Pombo , hermana de la conocida influencer María Pombo , está siguiendo los pasos de su hermana en redes sociales aunque con bastante torpeza . Después de promocionar una marca de tortitas a través de Instagram Stories, se equivocó y publicó un vídeo que era para "Mejores Amigos" en los que decía que en realidad no le gustaba nada el producto.

Cualquier influencer, al que siguen miles de personas, debe tener la obligación de ser honesto con sus seguidores. Como su nombre indica, estas personas tienen un gran poder de influencia y son un ejemplo a seguir para sus fans, por lo que no se espera que los engañen.

Pero no siempre sucede así, como hemos podido comprobar tras una metedura de pata de Marta Pombo, hermana de María Pombo, una de las influencers más importantes de nuestro país. Marta, que quiere seguir los pasos de su hermana y convertirse en un referente en redes sociales, no está yendo con muy buen pie.

La joven publicó unos vídeos a través de Instagram Stories promocionando una marca de tortitas, asegurando que le había encantado su sabor y que incluso le había añadido Nutela. Pero más tarde, Marta publicó un nuevo vídeo, que en principio tenía que ir en 'Mejores Amigos', la opción que te ofrece Instagram para que tus Stories los vean sólo las personas que tengas seleccionadas, normalmente tu círculo más cercano.

Pero Marta no marcó esta opción, y el vídeo que debía ir para sus amigos más íntimos se compartió para sus más de 380.000 seguidores. En esta ocasión la joven aseguraba que las tortitas no le habían gustado nada, que sabían "a dieta", pero que no podía dejar mal a la marca (que le había pagado para promocionar el producto).

Cuando se dio cuenta del fallo, eliminó todos los vídeos relacionados con la marca, pero ya habían sido capturados por algunas personas y difundidos a través de Twitter. Esto ha provocado el enfado de muchos de sus seguidores, que critican que intente engañarlos y hacerles comprar un producto que ella no compraría jamás.