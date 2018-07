Juan Manuel Montilla, alias El Langui, es un cantante, letrista, actor, locutor de radio y escritor. El Langui se ha unido al equipo de Levántate y Cárdenasen la segunda temporada. Su sección totalmente nueva en la estructura del programa está dedicada a los niños.

Nací con parálisis cerebral que afectaba a todo el físico de mi cuerpo. Eso hace que tenga esos andares, y caída y media cada día. Mis padres son de una familia muy humilde. Mi padre tuvo que trabajar muy duro fuera de Madrid para poder pagar mi tratamiento, entre rehabilitaciones y prótesis. En mi barrio, uno de los más pobres de Madrid, mi madre tuvo que remover cielo y tierra para encontrar un colegio sin escaleras en los alrededores.

A mi me motivaba mucho el fútbol, incluso llegué a soñar que sería futbolista, pero con 13 años me quité la venda de los ojos y reconocí que no podía llegar a serlo. Pensé que no llegaría a ser nada en la vida hasta que con 16 años descubrí la música rap y su cultura hip-hop. Esta vez pensé que me iba a ganar la vida siendo un reputado rapero que se recorría escenarios de medio mundo, y así ha sido. Mis tobillos no me permitieron ser futbolista pero mi fuerza de voluntad me ha ayudado a conseguir este último sueño. Busqué con alegría, esfuerzo, detalle e ilusión hasta conseguir lo que soy hoy en día: Juan Manuel Montilla 'El Langui'. Nunca me doy por vencido y animo con mi arte a que los otros consigan lo que he conseguido yo, por muy difícil que lo haya tenido.

Me di a conocer en 2001 con el grupo La Excepción, en la colaboración en el LP de Frank T titulado 90 kilos. He colaborado con artistas de la talla de Presuntos Implicados, Andrés Calamaro, Rosendo, Los Delinquentes o Ketama. Mi debut en cine llegó en 2008 con El truco del Manco, con la que gané dos Premios Goya: Mejor actor revelación y Mejor música original. Mi trabajo como cantante, actor y escritor ha sido recompensado con Premios Goya, MTV Music Awards, Villa de Madrid y el Premio Valores Humanos.

