Lourdes Pérez Moita

Del passado me gusta recordar y agradecer que soy un reflejo de lo mucho que he aprendido de todos aquellos que han formado parte de mi vida profesional; y del presente... ¿Quieres que te cuente un secreto? Entre tú y yo... he descubierto que la mejor forma de no odiar el despertador cada mañana es dejarse llevar por la pasión que significa esta profesión para mi.

Litros de café, buenas canciones y un gran equipo humano con viejos compañeros consiguen arrancarme la sonrisa y el buen humor cada mañana; y espero poder compartirlo contigo todos los días en Levántate y Cárdenas de Europa FM. ¡Buenos días soñadores!