Agresión homófoba en un McDonald's de Barcelona: "Te voy a hacer heterosexual a hostias"

Un nuevo caso homófobo se ha denunciado a través de las redes, en esta ocasión en Barcelona. Un joven ha sido increpado por un hombre al que no le gustaba su forma "femenina" de vestir. Mientras el chico intentaba explicarle que es el Día del Orgullo , su agresor le responde que "también es el día de soltar hostias".

Coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBI, lamentablemente se ha vuelto a vivir otro caso de homofobia. En esta ocasión ha ocurrido en un McDonald's de Barcelona cuando un joven estaba esperando para hacer su pedido.

Tal como puede verse en el vídeo compartido por @paleo_20, un hombre se le encara y empieza a recriminarle su forma de vestir, la que considera "muy femenina". Con el guardia de seguridad del establecimiento presente en la discusión, el joven le explica que es el Día del Orgullo, a lo que su agresor le responde: “También es el día de soltar hostias. ¿Quieres ver cómo te las suelto? Te voy a hacer heterosexual a hostias".

Sin perder las formas, el joven le continua explicando que simplemente quiere coger una hamburguesa y sentarse a comérsela y le vuelve a repetir "que yo a ti no te he dicho nada". Como el individuo no se calma, otras personas que estaban viviendo la desagradable escena se acercan para intermediar, por lo que el guardia de seguridad termina llevándose al agresor.

El usuario que ha compartido el vídeo, aunque aclara que no lo grabó él, explica que es un amigo de la víctima: "Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas".