Asesinan a una joven tras subirse a un coche pensando que era su Uber

Samantha Josephson tenía 21 años, vivía en una residencia de estudiantes en Columbia, en Estados Unidos, y fue asesinada tras una noche de fiesta con sus amigos.

La estudiante decidió volver a casa en Uber. Sin embargo, según informaciones de la CNN, se subió a un coche equivocado, uno negro, que pensaba que era el de la empresa de transporte.

Sus compañeros sospecharon que algo pasaba cuando a la mañana siguiente Samantha Josephson no había llegado a su residencia. Fue entonces cuando avisaron a la policía, que pidió ayuda ciudadana para localizarla y compartió sus últimas imágenes, en la calle, captadas por una cámara de seguridad.

Cont’d: Here’s another picture of Josephson when she was last seen on Harden Street talking on the phone. Pay close attention to what she was wearing early this a.m. Call @MidlandsCrime at 1-888-CRIME-SC w/your helpful tips regarding her whereabouts. pic.twitter.com/PZSokgwFYN