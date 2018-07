La autoridades saudíes detienen a un adolescente por bailar La Macarena en la calle

Un adolescente ha sido detenido por bailar La Macarena en la zona de La Meca, Ati al Qershi. El chico estuvo bailando la canción en la calle durante un minuto y las autoridades saudíes le detuvieron por haber divulgado el vídeo en Youtube.

Según han informado los medios locales, el joven estaba bailando en medio de un paso de peatones en la ciudad de Yeda en Arabia Saudita, en el oeste del país.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF