Un cine regala artículos de limpieza en un pase de 'Wonder Woman' exclusivo para mujeres

La película de la superheroína 'Wonder Woman' está cerca de convertirse en la más taquillera del Universo DC Comics. Además, la crítica le había dado una buena puntuación y los fans estaban encantados.

La película resalta el poder femenino más allá de la fuerza, que también está presente. De hecho, en muchos países se han organizados pases exclusivos para chicas. Pero no todas salieron contentas de la sala.

Una cadena de salas de cine en Bélgica, Kinepolis, pensó que sería buena idea regalar a sus espectadoras un 'kit femenino' con, atención: un estropajo, una tableta de chocolate, una bolsa de nachos, un limpia cristales y un par de revistas femeninas sobre complementos dietéticos. ¿Cómo te quedas? Por su parte, la cadena de cines ha asegurado que esto no tiene nada ver que con la película, que han sido los patrocinadores del espacio los que han elegido este obsequio.

Las críticas no han tardado en llegar a través de las redes sociales, donde las espectadoras han adjuntado fotografías de el polémico regalo.

Inhoud goodiebag @Kinepolis na vrouwenavond WonderWoman. Moest iemand dit aan een vriendin van mij of mijn lief geven, ik zou razend zijn!! pic.twitter.com/NonQnrltMm

@Kinepolis Exclusieve goodiebag van Ladies at the movies!? Spons, borstel en aftrekker... Perfecte tools voor een Wonder Woman? 🤔 pic.twitter.com/6VlIGCJ7cj