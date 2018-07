Crean un Tinder para que los seguidores de Trump liguen entre ellos

Se trata de ' Trump Singles' , una aplicación en donde las personas que apoyan al nuevo presidente de los Estados Unidos se conocen y pueden ligar entre ellos. Aunque parezca una broma no lo es, la App cuenta con más de 24.000 miembros y parece que va a seguir creciendo.

'Trump Singles' fue lanzado el 6 de junio de 2016 por un fiel seguidor del magnate llamado David Goss. Al parecer, la idea para crear esta "curiosa" aplicación se le ocurrió al escuchar hablar de un servicio de citas similar para los demócratas y al ver el "mal trago" que pasaban sus amigos republicanos cada vez que tenían una cita y salía el nombre de Donald Trump. Fue entonces cuando Goss decidió no perder más tiempo y crear un espacio donde los seguidores de Trump pudieran encontrar a personas con sus mismos gustos e intereses (sobre todo en política).

'Trump Singles' fue lanzado el 6 de junio de 2016 pero ha crecido enormemente desde que Trump ganó las elecciones. Ahora mismo cuenta con más de 24.000 miembros y sigue creciendo a una velocidad vertiginosa.

"Al principio estaba preocupado de que la gente pudiera pensar que esto era un sitio de broma", dijo Gross al New York Post. "Pero me han dicho que están muy contentos porque finalmente pueden ir a las citas sin preocuparse por las diferencias políticas. Ha sido algo que no esperábamos, estamos contentos de tener un servicio que en realidad esté ayudando a la gente."

Los nuevos usuarios pueden iniciar sesión con sus cuentas de Facebook o registrarse en el sitio. Cada nueva cuenta tiene que ser aprobada por el personal de Trump Singles, y Goss dice que su equipo se asegura de que los solicitantes sean de hecho partidarios de Trump, y que no estén buscando reírse de los demás. Cuando la aplicación se lanzó, en junio, los nuevos miembros tenían la opción de pagar una cuota de 5 dólares por el uso ilimitado, pero con la creciente popularidad del sitio, la tasa alcanzó los 19.99 dólares mensuales, aunque también se pueden pagar por adelantado 159.99 doláres para poder acceder 365 días.