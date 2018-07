Cuidado con esta app falsa para hacer la declaración de la Renta 2017

Esta polémica app ha estado rondado por la tienda de Google Play desde hace unas semanas, y aunque a simple vista parece una aplicación fiable, al comenzar a usarla hay que aceptar su política de privacidad, que más te vale leer bien siempre como protocolo de seguridad, pero más cuando tienes que introducir datos sensibles.

Pues bien, en este caso, se avisa al usuario de que la aplicación 'RENTA 2018' "recoge la información necesaria para el normal funcionamiento de nuestra actividad" y asegura que no recoge datos personales del usuario "con fines maliciosos". Incluso garantiza que "no recoge información como tu nombre, apellidos, etc. Por tanto, cualquier dato sensible que recoja, no se podrá asociar directamente a tu persona y será tratado de forma anónima"; sin embargo, admite que memoriza "una dirección de correo electrónica o un número de teléfono" y trata de justificarlo asegurando que es "para poder así contactar con el usuario si fuese necesario". Además, la política de privacidad informa de que "en algunos casos puede que se combine esta información con otra información sobre ti obtenida de otras fuentes, como apps o sitios webs".

Pantallazos de la aplicación 'RENTA 2018' / RENTA 2018

Pero esto no es todo, los creadores de 'RENTA 2018' dejan claro que "esta aplicación puede que monetice tu información, cediéndola a terceras empresas (en algunos casos)". Es decir, que pueden ganar dinero vendiendo tus datos a terceras empresas. Asimismo, explica que no solo los creadores de la aplicación tendrán acceso a tus datos, sino también terceras empresas, ya que utiliza APIs (librerías de terceros).

En definitiva, esta app falsa gana dinero gracias a tus datos. De hecho, en el caso de la seguridad, la política de privacidad garantiza la protección de la información del usuario; sin embargo, no aclara las medidas a adoptar en caso de hackeo o robo de información.

Hacienda ya ha publicado un mensaje en su página web avisando de la existencia de apps fraudulentas e informando de que "La Agencia Tributaria dispone de dos app desarrolladas para dispositivos móviles de tipo IOS y Android, denominadas Agencia Tributaria y Cl@ve PIN.". Además, aclara que "se ofrecen de forma totalmente gratuita y sin publicidad. En dichas tiendas oficiales estas aplicaciones se pueden identificar buscando el Vendedor o Desarrollador, que siempre es Agencia Tributaria o Agencia Estatal de Administración Tributaria". Por lo tanto, si no cumple estas condiciones ¡es fake!

Así que mucho ojo con las políticas de privacidad que aceptamos sin leer y sobre todo mucho cuidado con los lugares donde ingresamos nuestros datos porque nunca sabemos en manos de quién pueden acabar.