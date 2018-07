Daniel Rodríguez, el primer Mister España en declararse abiertamente gay

Tal como declarado en una entrevista para La Otra Crónica, Daniel Rodríguez ha explicado lo contento que se siente al haber recibido este título y ha explicado que el deporte ha sido la clave para prepararse para el certamen.

Sobre su orientación sexual, no ha tenido reparos en declararse abiertamente gay: ""Me considero un homosexual como cualquier otro de este país, no hay reparos", aunque explica que le gustaría ser reconocido por él mismo en lugar de por ser el primer Míster homosexual: "Encuentro peyorativo que te encasillen como el primer Míster España que es gay y no destacar por haber ganado un certamen nacional".

Además de al mundo de la moda, Daniel quiere dedicarse a la interpretación, profesión para la que se está formando.