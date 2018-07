Se enteran de que su perro es un héroe tras descubrir una nota en su collar

Louis dejó a su familia muy preocupada cuando se escapó de casa. Sin embargo, lo que sus dueños no sabían era que el perro se fue por una buena causa y que pronto regresaría sano y salvo.

El protagonista de esta historia es Louis, un perro que a pesar de tener ya doce años, ha demostrado que es capaz de todo con tal de ayudar.

Cuando el animal desapareció de su casa de Nueva Zelanda, su familia se quedó muy preocupada y no podían evitar temerse lo peor. Sin embargo, a veces la vida te da sorpresas. Louis regresó a casa bien, aunque algo cansado por las horas que había pasado fuera. Marolyn, la dueña del perro, se percató de que el can traía atada a su cuello una nota en la que se leía: "Louis es el héroe del día. Me guió hasta Maddy que se había quedado atrapada bajo unas ramas. Gracias, Rob.”

Rob, un granjero que vive en la misma zona que la familia de Louis, había salido a hacer unos recados por la mañana temprano. Cuando volvió a su casa, se percató de que su perrita Maddy había desaparecido. Allí le esperaba Louis, ladrando para que le acompañase hacia donde se encontraba Maddy atrapada. El hombre siguió los pasos de Louis y gracias a su aviso pudo liberar a Maddy.

"Estábamos angustiados por si alguien le hubiera hecho algo. Pero después de leer la nota me sentí completamente aliviada", ha asegurado Marolyn, dueña de este héroe de cuatro patas.