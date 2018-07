Ganó el Euromillón y ahora quiere demandar a los responsables por "arruinar su vida"

"ME GUSTARÍA NO TENER DINERO"

Jane Park tenía solo 17 años cuando la suerte se puso de su lado. El premio del Euromillón, uno de los sorteos con más bote de la historia, la convirtió en millonaria cuando todavía era menor de edad. Recibió más de un millón de euros a pesar de ser menor de edad.

En ese momento, Park trabaja como administrativa y cobraba poco más de 9 euros la hora. Vivía con su madre en un pequeño apartamento de Edimburgo.

"Pensé que lo haría todo 10 veces mejor pero lo ha hecho 10 veces peor. Me gustaría, casi todos los días, no tener nada de dinero. Me digo a mí misma, 'mi vida sería mucho más fácil si no hubiera ganado'", ha relatado la protagonista al tabloide Mirror.

La joven asegura sentirse aburrida de su consumo. "La gente me mira y piensa: 'me gustaría tener su estilo de vida, me gustaría tener su dinero'. Pero no se dan cuenta de la magnitud de mi estrés. Tengo cosas materiales pero aparte de eso mi vida está vacía. ¿Cuál es mi propósito en la vida?", se pregunta la joven.

Un Range Rover púrpura, cientos de zapatos e implantes mamarios son solo algunos de los caprichos en los que Park ha dilapidado su fortuna.

"A pesar de que he estado en las Maldivas, me gusta mucho más Benidorm porque nadie te mira desde arriba. Puedes beber tanto como quieras", sostiene.

Los responsables del Euromillones en Reino Unido ofrecieron a Park un asesor financiero que le ayudara a gestionar su fortuna, pero la joven asegura que éste hablaba de muchas cosas y ella "no tenía ni idea de lo que significaban".