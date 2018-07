Un hombre queda atrapado en el lodo y sobrevive gracias a una postura de yoga

Daniel Miller, un australiano de Sídney de 45 años, estaba realizando unas maniobras con una excavadora en su propiedad cuando de repente se vio atrapado en una zanja llena de lodo. El borde del estanque en el que trabajaba cedió y el vehículo de desplomó.

El hombre intentó zafarse haciendo aspavientos, pero esto solo provocaba que se hundiera más. Por eso, Miller intentó tranquilizarse y puso en práctica las pocas nociones de yoga que tenía.

"No soy in experto en yoga, pero supongo que se puede decir que el yoga me salvó la vida. Eso y la voluntad de vivir", aseguró Miller al diario The Daily Telegraph.

Concretamente, el hombre se puso en la postura de 'la cobra', que le mantuvo inmóvil y con la nariz en la superficie mientras esperaba que alguien acudiese en su rescate.

"Le prometí a mi esposa cuando nos casamos que no moriría antes que ella, esa voluntad me hizo sobrevivir", declaró Miller.

Fue un vecino quien dio la voz de alarma. La Policía y los Bomberos tuvieron que drenar la presa para sacar al hombre del lodo.