Los pasajeros del metro de Madrid increpan a una mujer que se comporta de manera racista con una niña

El pasado martes a las 17.00 de la tarde se vivió una tensa escena en la Linea del metro de Madrid, que fue capturado por el fotógrafo Iram Martínez y publicado en el Twitter de la revista Infamia.

Al parecer una mujer se negó a que una niña se sentase en el asiento vacío que había a su lado únicamente por su color de piel. Tras este momento es cuando empieza el vídeo en el que una chica que viaja de pie al lado de la señora le dice muy educadamente que es un comportamiento racista y que no tiene razón, aunque la mujer continúa con lo suyo diciéndole "racista tú" y señalándole con el dedo.

A los pocos segundos se unen a la discusión varios pasajeros que intentan hacer entender a la mujer que su comportamiento es erróneo y que está negando el asiento a una persona solo por no ser española: "Señora, yo no estoy de acuerdo con usted. Todos tenemos el mismo derecho y no hay que diferenciar por el color de la piel o dónde hemos nacido", le explica el propio Martínez.

Pero la mujer parece no entrar en razón y pese a qué otra mujer le dice que está diciendo "frases muy graves" continúa con su discurso xenófobo: "¿Frases de qué? ¿Que no pagamos? Pero vamos a ver, ¿no pagamos los españoles a todos los que vienen aquí? Que pagamos a la Seguridad Social y no te hace caso y vienen ellos que no pagan, y sí".

Afortunadamente son muchas las personas que siguen recriminando la actitud de esta mujer: "Señora, está mal de la cabeza. Cállate. Estás molestando", "Nosotros fuimos los primeros que salimos a inmigrar" o "Por favor, señora, que ha dicho usted unas cosas que dan vergüenza", son algunas de las frases que se pueden oír.

Por otro lado, ni la niña ni su madre aparecen en el vídeo, aunque se da a entender que están frente a la mujer calladas y según ha explicado el autor del vídeo a la CNN, ambas bajaron del vagón en la siguiente parada.