Una vegana demanda a sus vecinos por el olor de sus barbacoas

Cilla Carden es la australiana que ha decidido demandar a sus vecinos por el intenso olor a barbacoa. Asegura que están "vulnerando las leyes residenciales" con las barbacoas, el tabaco y el ruido de sus hijos pequeños.

El proceso judicial comenzó en 2017 y ha sido ahora cuando el Tribunal ha desestimado el caso. "A la señora Carden se le dio una oportunidad justa para presentar su caso, y los miembros del tribunal condujeron los procedimientos de manera justa y apropiada", dice la sentencia.

"Han colocado la barbacoa allí y solo huelo a pescado, solo puedo oler a pescado. No puedo disfrutar de mi jardín, ya no puedo salir fuera de casa", decía la afectada a The Guardian. Ha decidido llevar el caso a los medios de comunicación al no obtener una resolución judicial favorable.

"Las denuncias de Carden no son razonables. Van en detrimento de la capacidad de los otros propietarios de disfrutar de sus casas de manera razonable y aceptable", explicó uno de los vecinos a Nine News Perth.