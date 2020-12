Una familia argentina sufre dos robos en tres días

Los robos ocurrieron en la zona de Talleres, Córdoba (Argentina). El barrio vive una nueva oleada de asaltos que ha dejado a una familia prácticamente desvalijada. Les entraron a robar dos veces en tres días, y entre los objetos robados se encuentran aparatos electrónicos, dinero, joyas y hasta la tapa del inodoro.

"Nunca en los 20 años que vivimos en el barrio nos habían robado", asegura una de las hijas de la familia. "Estábamos esperando cerrajero, limpiando afuera. Nos metimos a la casa por 10 minutos y sentimos el motor del auto que encendía", recordó Lucía.

En ese momento, la joven pudo ver a un joven de unos 25 años que "se estaba llevando el auto. Salí a perseguirlo, corriendo. No me importaba nada de la impotencia del momento, la adrenalina", cuenta la joven. "No manejaba bien. No sé si estaba drogado o borracho, pero se fue hacia (la avenida) Rancagua. No lo pude perseguir. No me acuerdo bien porque caí desmayada", dijo.

"Encima, literalmente, cinco minutos antes estuvo la Policía en frente de casa parando a un chico en moto sin camiseta. Ya no se puede vivir tranquilo, ya no importa si estás adentro".